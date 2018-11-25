Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da akaryakıt zammı tartışmadan çok karşılıklı şiddet ortamına dönüştü. Caddeleri savaş alanına dönen turistik şehir Paris'te polisler eylemcilerle çatışıyor.

Göstericileri coplayarak döven polisler, eylemcilere şiddet uyguladı.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü ViDEO

GÖSSTERİCİ COPLANDI

Paris'te meydanlarda kaydedilen bir görüntüde polisler bir göstericiyi yaka paça ederek copladı. Çok sayıda polis tarafından araya alınarak dövülen eylemci yere düşerken dayak burada da devam etti.

Yerde coplanan ve tekmeleyerek dayak atılan gösterici yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ

Fransa'da gerçekeleştirilen dizel zammı ve vergi protestolarında polisler orantısız güç uyguluyor. Polisler yolları kapatan göstericileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Çok sayuıda österici geçtiğiiz haftadan bu yana polisler tarafından darbediliyor.

Polislerin geçtiğimiz hafta en az 400 kişiyi yaraladığı belirtiliyor