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Fransa'da polis şiddeti

Fransa'nın hemen her yerinde yaşanan akaryakıt zamlarına yönelik protestolar şiddetli çatışmalara dönüştü. Bu noktada polisin verdiği karşılık da tartışmalara nedne oluyor.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 09:11..
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Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da akaryakıt zammı tartışmadan çok karşılıklı şiddet ortamına dönüştü. Caddeleri savaş alanına dönen turistik şehir Paris'te polisler eylemcilerle çatışıyor.

Göstericileri coplayarak döven polisler, eylemcilere şiddet uyguladı.

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü ViDEO

GÖSSTERİCİ COPLANDI

Paris'te meydanlarda kaydedilen bir görüntüde polisler bir göstericiyi yaka paça ederek copladı. Çok sayıda polis tarafından araya alınarak dövülen eylemci yere düşerken dayak burada da devam etti.

Yerde coplanan ve tekmeleyerek dayak atılan gösterici yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ

Fransa'da gerçekeleştirilen dizel zammı ve vergi protestolarında polisler orantısız güç uyguluyor. Polisler yolları kapatan göstericileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Çok sayuıda österici geçtiğiiz haftadan bu yana polisler tarafından darbediliyor.

Polislerin geçtiğimiz hafta en az 400 kişiyi yaraladığı belirtiliyor

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

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