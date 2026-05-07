Fransız gazeteciden İsrail'e uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, kötü sonuçlanır

Orta Doğu'da devam eden gerilimler ve bölgesel hareketlilik, sık sık uluslararası medyada tartışmalara yol açıyor.

İsrail'in son yıllarda İran, Lübnan ve Gazze'ye karşı saldırıları, bazı analistlere göre 'bölgesel genişleme' olarak yorumlanırken eleştirmenler, bunu 'aşırı yayılmacılık' olarak nitelendiriyor.

Fransa'nın tanınan gazetecilerinden Renaud Girard, bu bağlamda İsrail'in stratejik yaklaşımına dair eleştirilerde bulunuyor.

'İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE DE SALDIRACAĞI' İDDİASI

Girard, son olarak Fransız LCI kanalında yayımlanan programda konuştu.

Programda eski İsrail askeri istihbarat subayı Raphael Jerusalmy, İran'dan sonra sırasının Türkiye ve Katar'a gelebileceğini ima eden ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE İLE UĞRAŞMAYIN, İYİ OLMAZ"

Girard ise bu açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

"Türkiye ile uğraşmayın." diyen Girard, "Kötü sonuçlanır." diye de ekledi.

"İSRAİL'İN KİBRİ, ÇOK KÖTÜ SONUÇLANACAK"

Girard, Jerusalmy'i uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Burada eski bir İsrail istihbarat subayının, Türkiye'nin kafasını koparmaktan bahsettiğini görüyoruz. Türk rejimiyle herhangi bir yakınlığım yok. Ama bu, İsrail yöneticilerinin Orta Doğu'daki tüm ülkelere saldırmak istemesi, kibri, aşırılığı, çılgınlığıdır. Ve bu çok kötü sonuçlanacak. Bunu size burada söylüyorum. Bu kibir, bu güç zehirlenmesi İsrail için çok kötü sonuçlanacak."

İSRAİL ORTA DOĞU'YU HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'den sonra rotasını İran ve Lübnan'a da çeviren İsrail, dünyadan tepki çekiyor ve bölgedeki istikrarı da tehlikeye atıyor.

TÜRKİYE 'BARIŞ' DİPLOMASİSİNDE AKTİF ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her platformda "barışı" savunuyor.

Gazze'de ateşkes dahil olmak üzere İran-ABD-İsrail savaşında da Türkiye'nin tavrı müzakereden yana oldu.

