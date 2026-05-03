Galatasaray, bu sezon ikinci kez 4 gol yedi!

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu maç öncesinde ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, kalesini gole kapatamadı.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE LİGDE EN FARKLI YENİLGİ

Bu sezon ligde ilk kez 4 gol gören Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde de Süper Lig’deki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

LIVERPOOL'A 4-0 KAYBETMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a da 4-0’lık skorla kaybetmişti.