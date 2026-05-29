Galatasaray, Emirhan İlkhan'ı gündemine aldı

Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı.

TRT Spor'un haberine göre; TFF’nin 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli oyuncu rotasyonunu zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı transfer listesine dahil etti.

TFF, yabancı kuralını resmen açıkladı!

OKAN BURUK'TAN ONAY GELDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim resmi girişimlere başladı.

Hem yerli statüsünde oynaması hem de yüksek potansiyeli nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ve genç merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı.

Bordo-beyazlı kulüp oyuncunun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan profesyonel kariyerine 17 yaşında adım attı ve 2022 yazında Torino'ya transfer oldu.

Emirhan, daha sonra kiralık olarak Sampdoria ve Başakşehir formaları da giydi.

Milli futbolcu 2025-2026 sezonunda Torino ile 19'u Serie A, 3'ü İtalya Kupası olmak üzere 22 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.