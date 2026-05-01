Galatasaray ile Samsunspor 66. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 65 karşılaşmanın 44'ünden galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 65 maçta 141 gol atarken Samsun ekibi, 50 golle karşılık verebildi.

SAMSUN'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, 14-5 üstünlük kurdu.

Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 41 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

SARI-KIRMIZILI EKİP, SAMSUNSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24, 2024-25 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.

Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.