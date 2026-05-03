Galatasaray, ligde 4. kez yenildi

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor’a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sezon ligdeki 4. yenilgisini alan Galatasaray, bunları hepsini deplasmanda yaşadı.

GALATASARAY'IN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Galatasaray daha önce Kocaelispor’a 1-0, Konyaspor’a 2-0 ve Trabzonspor’a da 2-1’lik skorla kaybetmişti.