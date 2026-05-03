Galatasaray, Samsunspor’a 9 maç sonra mağlup oldu

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-1 berabere tamamladığı müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray'ın, rakibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi.

SON MAĞLUBİYET 2005 YILINDAYDI

Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, daha sonra kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 karşılaşmayı da kazanmıştı.