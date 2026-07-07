Galatasaray'da Awak Kuier'in sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Güney Sudan asıllı Finlandiyalı oyuncusu Awak Kuier'in sözleşmesini uzattığını duyurdu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız başarılı oyuncumuz Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış olup, kontratı bir yıl daha uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.