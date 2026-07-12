Galatasaray’da Davinson Sanchez belirsizliği: Ayrılabilir...

Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Davinson Sanchez için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak ise Davinson Sanchez için ayrılık iddiaları güçlenmeye başladı.

İtalyan ekibi Como'nun ilgisine sıcak yaklaşan Kolombiyalı stoperin, bu teklifi değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

COMO'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİREBİLİR

Como da teklifini 25 milyon euroya kadar çıkardı.

Buna karşın Galatasaray'ın, 30 milyon euronun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği ifade edildi.

30 yaşındaki futbolcunun öncelikle takımda kalmasına çalışıldığı ama ayrılma ısrarı durumunda önünün açılacağının altı çizildi.

Davinson Sanchez'in Como'ya transferinde, menajer Gardi'nin yine başrolde olduğu belirtildi.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar'ın aktardığına göre bu transfer için ilerleyen günlerde pazarlıkların yoğunlaşacak.

TOTTENHAM'DAN GELMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray'ın, 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer ettiği futbolcu için 9.5 milyon euro bonservis bedeli verilmişti.

Sarı-kırmızılılar, bu bedelin ödemesini 5 sezona yaymıştı. Dolayısıyla ödeme, 2028 yılında sona erecek.

Futbolcuyla da son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her sene için 3 milyon 200 bin euro ödenmesi kararı alınmıştı.