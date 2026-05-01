Gaziantep FK - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği 90 dakikada Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Yasin, Asllani, Cengiz, Salih, Orkun, Jota, Mustafa

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.