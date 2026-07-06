Gaziantep FK'da kamp programı belirlendi
Gaziantep FK, yarın tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını duyurdu ve kamp programının detaylarını açıkladı.
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin yarın tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.
GAZİANTEP FK'NIN AÇIKLAMASI
Kırmızı-siyahlı takımın, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
“Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek.”
Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)