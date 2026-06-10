Gaziantep’te öğretmenin Heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı

Yurt genelinden Heimlich görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Yeni görüntü Gaziantep’ten geldi.

Nizip ilçesi Ayşen Müslüm Erdoğıan Ortaokulu'nda teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi, yediği yemek nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

HEIMLICH MANEVRASIYLA HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Veysel Akat, öğrencisine Heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti.

TEKRAR NEFES ALMASINI SAĞLADI

Öğrencinin soluk borusunu tıkayan yemek, beden eğitimi öğretmeni Veysel Akat'ın müdahalesiyle çıkarılarak tekrar nefes alması sağlandı.

O anlar ise okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÇOCUĞUMUZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

O an yaşananları anlatan öğretmen Veysel Akat, "Dünkü olay sırasında kat nöbetçisiydim. Bir anda öğrencimiz gelerek koluma dokundu. Yüzüne baktığımda yüzü kızarmıştı, nefes alamadığını fark ettim. Ardından hemen Heimlich manevrası yaptım. Sonrasında çocuğumuz sağlığına kavuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN VERDİĞİ EĞİTİMLERDEN BİRİ DE İLK YARDIM"

Boğazını tıkayan cismi çıkardık. Umarım böyle hadiseler bundan sonra başımıza gelmez ama ilk yardımın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği eğitimlerden biri de ilk yardım. Bu eğitimler 2-3 yılda bir tekrarlanıyor zaten." dedi.

O anlar ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.