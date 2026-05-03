Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bazı araçlar su gölüne dönen yollarda mahsur kaldı.
Son yılların en yoğun yağışını alan Gaziantep'te, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti.
ÇATILAR UÇTU ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarken, suyla dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.
VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, kimileri araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.
TRAFİK AKSADI
Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)