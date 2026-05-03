Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

Yurt genelinde kuvvetli yağışlar etkili oluyor.

Son yılların en yoğun yağışını alan Gaziantep’te, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti.

ÇATILAR UÇTU ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarken, suyla dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, kimileri araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.

TRAFİK AKSADI

Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.