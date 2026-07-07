Cezası ertelenen Folarin Balogun maç boyunca kayıpları oynadı

2026 Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada'yla birlikte ev sahipliğini üstlenen ABD, son 16 maçında Belçika'yla karşılaştı.

Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının bir yıl ertelenmesiyle tartışılan maçta ABD, Belçika'ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.

SKANDAL KARARIN BAŞROLÜNDEKİ İSİMDİ

Skandal kırmızı kart kararının başrolündeki isim Folarin Balogun ise karşılaşma boyunca tüm istatistiklerde sıfır çekti.

Topla ceza sahasında yalnızca 2 kez buluşabilen Balogun, bunun dışında maç boyunca sahada hiçbir varlık gösteremedi.

Balogun, hiçbir çalım ve kilit pas atamadan mücadeleyi bitirdi.

TRUMP EN İYİ OYUNCUMUZ DİYORDU: VARLIK BİLE GÖSTEREMEDİ

Oysa ki ABD Başkanı Donald Trump, Balogun için karşılaşma öncesi, "O bizim en iyi oyuncumuz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Balogun bizim en iyi oyuncumuz. Kırmızı kart gördü. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum, ama sonra duydum ki bu, bir sonraki maçta oynayamayacağın anlamına geliyor. Bu çok adaletsiz. Henüz oynanmamış bir maç için onu nasıl cezalandırırsın? FIFA'dan bir inceleme talep ettim”