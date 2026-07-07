Ankara'da NATO Zirvesi: Liderlerin karşılamasında detaylı hazırlık

Türkiye, 22 yıl sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak...

Üye 32 devlet liderinin Türkiye'nin ev sahipliğinde buluşacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı.

LİDERLERİN KARŞILANMASINDA SON HAZIRLIKLAR

Zirve kapsamında Ankara Havalimanı'na gelecek olan devlet ve hükümet başkanlarının karşılanması için son hazırlıklar yapıldı.

Liderlerin karşılanma töreni ince detaylarla hazırlandı.

Ankara Havalimanı'na inen liderlerin karşılaması üst düzey isimler tarafından yapılıyor.

YOĞUN ÖNLEMLERİ

Başkentte gerçekleştirilecek zirve kapsamında, toplantı alanları, havalimanları, protokol güzergahları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor.

Bu çerçevede, yabancı devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kalmasının planlandığı otellerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, diğer liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği farklı otel bölgelerinde de kontrollü geçiş noktaları oluşturuldu.

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