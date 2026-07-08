Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor
Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden ölümle burun buruna. 1,5 yaşındaki Issam Fadi Nabiyye gıda ve tıbbi tedaviye erişimdeki yetersizlik nedeniyle şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
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İsrail, Gazze'de yardım girişlerine izin vermiyor.
Kısıtlı sayıda dağıtılan sıcak yemek ise Gazze'de masumlara yetmiyor.
Gazze'de çocuklar açlıkla burun buruna geliyor.
HENÜZ 1,5 YAŞINDA
Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde ailesiyle yaşayan 1,5 yaşındaki Filistinli Issam Fadi Nabiyye gıda ve tıbbi tedaviye erişimdeki yetersizlik nedeniyle şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
YURT DIŞINDA TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR
Nabiyye bebeğin ailesi, yeniden açılmasına rağmen sınırlı geçişlere izin verilen Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek bebeklerinin yurt dışında tedavi görebilmesi için bekleyişini sürdürüyor.
DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR
Tıbbi takviye ve gerekli ilaçların bulunmaması nedeniyle hastalığı komplikasyonlar gösteren ve sağlık durumu giderek kötüleşen Nabiyye, ailesiyle kaldığı evde yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)