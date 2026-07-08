Sıcak havalarda rahat uyumak için 7 etkili yöntem

Sıcak havalar vücudumuzun doğal soğuma mekanizmasını zorlaştırarak uykuya dalmamızı engeller.

Nottingham Trent Üniversitesi’nden Prof. Amin Al-Habaibeh ve uzman Francesco Luke Siena'nın paylaştığı verilere göre, doğru yöntemlerle bu sorunu aşabilirsiniz.

İşte evinizi ve yatak odanızı serin tutarak kaliteli bir uyku çekmenizi sağlayacak o yöntemler:

Pencereleri Akıllıca Yönetin: Gündüzleri güneş ışığını engellemek için perde ve panjurları kapalı tutun. Pencerelerinizi ise sadece dışarıdaki hava içeriden daha serin olduğunda, yani genellikle sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde açın.

Çapraz Havalandırma Kurun: Eğer dışarıdaki hava daha serin ise, evinizin farklı taraflarındaki kapı ve pencereleri açarak hava akışı sağlayın.

Isı Kaynaklarını Kontrol Edin: Fırın, ocak veya çamaşır kurutma makinesi gibi cihazlar evinizi ısıtır ve nemi artırır. Mümkünse bu cihazları günün serin saatlerinde kullanın ve yemek pişirirken aspiratör çalıştırın.

Yatak Odanızın Yerini Sorgulayın: Isı yukarı yükseldiği için üst katlar veya güneye bakan odalar daha sıcak olabilir. Sıcak dalgaları sırasında zemin katta veya evin kuzeye bakan kısmında uyumayı deneyebilirsiniz.

Doğru Tekstili Seçin: Pamuk ve keten gibi nefes alabilen kumaşlardan yapılmış, hafif pijama ve yatak takımları tercih edin. Kalın, sentetik ve dar kıyafetlerden kaçının.

Vantilatörü Doğru Kullanın: Vantilatörler havayı soğutmaz, ancak ciltteki terin buharlaşmasını sağlayarak serinlik hissi verir. Yine de vantilatörü doğrudan yüzünüze tutmaktan kaçının.

Küçük Soğutma Destekleri: Bir beze sarılı buz torbalarını yatağınızın yakınında bulundurmak veya serinletici yastıklar kullanmak, gece boyunca daha rahat etmenize yardımcı olabilir.