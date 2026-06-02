Gazze'de sıcak yemek dağıtıldı

İsrail, Gazze'de varılan ateşkese uyum sağlamıyor.

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılar ile binlerce masumun ölümüne neden olan İsrail, ateşkes sonrasında da saldırılarını sürdürüyor.

İsrail saldırılar dışında da Gazze'de yardım girişlerine izin vermiyor.

GIDA SIKINTISI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinliler, hayırseverler tarafından kurulan aşevinde dağıtılan sıcak yemeklerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.