Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10'uncu torun sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu kez dedelik sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

HASTANEYE GELDİ

Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yeni doğan çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çifti, 2017'de doğan ilk çocuklarının adını Canan Aybüke, 2024'te doğan ikinci çocuklarına ise Asım Özdemir adını koymuştu.

10'UNCU TORUN

Yeni doğan torunuyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 10 torun sahibi olmuş oldu.

BİLAL ERDOĞAN'DAN DA 3 TORUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Uzuner'in üç çocukları bulunuyor.

Çiftin çocuklarının adları Ömer Tayyip, Ali Tahir ve Fatma Serra.

ESRA ERDOĞAN'DAN 4 TORUN

Kızı Esra Erdoğan ile damadı Berat Albayrak çiftinin ise 4 çocuğu bulunuyor.

Albayrak çiftinin çocuklarının adları da Ahmet Akif, Mahinur, Sadık Eymen ve Hamza Salih.