Tek bir ülkede yetişiyor, 3 günde bozuluyor: Kırmızı limonu görenler şaşırıyor

Limon, sarı veya yeşil rengiyle bildiğimiz ve mutfaklarda sıkça kullandığımız bir turungil.

Peki, kırmızı limonu hiç duydunuz mu...

İtalya'nın belirli bölgelerinde yetişen nadir kırmızı limon, sıra dışı rengi ve yalnızca birkaç gün süren raf ömrü nedeniyle dünyanın en ilginç turunçgil türleri arasında gösteriliyor.

Bilimsel adı Citrus limonimedica pigmentata olan kırmızı limon, son dönemde sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor.

Kırmızıya çalan kabuğu ve pembemsi iç yapısıyla klasik sarı limonlardan ayrılan bu nadir meyve, sadece görünümüyle değil, raf ömrüyle de şaşırtıyor.

3 GÜNLÜK ÖMRÜ VAR

Kırmızı limon olgunlaştıktan sonra yalnızca iki ila üç gün boyunca tazeliğini koruyabiliyor. Bu nedenle meyvenin uzun mesafelere taşınması, depolanması ve büyük ölçekli satışının yapılması oldukça zor.

Kısa ömrü nedeniyle uluslararası pazarlarda neredeyse hiç görülmeyen kırmızı limon, daha çok yetiştirildiği bölgelerde tüketiliyor.

Meyvenin dikkat çekici kırmızı rengi ise antosiyanin adı verilen doğal pigmentlerden kaynaklanıyor.

Üzüm, böğürtlen ve bazı kırmızı meyvelerde de bulunan bu pigmentler, kırmızı limona benzersiz görünümünü kazandırıyor.

Kabuğun rengi iklim koşullarına ve olgunluk seviyesine göre turuncu-kırmızı ile koyu kırmızı arasında değişebiliyor.

Sadece görüntüsü değil, tadı da alışılmış limonlardan farklı.

Kırmızı limon, geleneksel limonlara göre daha az asidik ve daha tatlı bir aromaya sahip. Meyvemsi tat notaları taşıyan meyve, özellikle gurme mutfaklarda ilgi görüyor.

Sicilya'da yetiştirilen kırmızı limon; meyve suları, kokteyller, tatlılar, soslar ve bitki çaylarında kullanılabiliyor. Aromatik kabuğu ise yemek ve içeceklerin süslenmesinde tercih ediliyor.

Uzmanlar, kısa raf ömrü nedeniyle ticari açıdan sınırlı bir ürün olmasına rağmen kırmızı limonun, dünyanın en sıra dışı ve en nadir turunçgilleri arasında yer aldığını belirtiyor.