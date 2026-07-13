Gazze'de vatandaşlar sıcak yemek kuyruğunda

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İsrail ordusu, imzalanan ateşkes anlaşmasına uymuyor.

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'de masumların üzerime bomba yağdırıyor.

Yardım girişlerini kısıtladığı için ise binlerce kişi açlıkla karşı karşıya kalmış durumda.

GIDA SIKINTISI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki gıda sıkıntısı devam ediyor.

GÜNLER SONRA SICAK YEMEK DAĞITILDI

Bir hayır kurumu, Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Yemek alabilmek için toplanan Filistinliler, yoğunluk oluşturdu.