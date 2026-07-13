Gazze'de vatandaşlar sıcak yemek kuyruğunda
İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşana gıda sıkıntısı sonrası sıcak yemek dağıtılırken, uzun kuyruklar oluştu.
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İsrail ordusu, imzalanan ateşkes anlaşmasına uymuyor.
Ateşkesi ihlal eden İsrail, Gazze'de masumların üzerime bomba yağdırıyor.
Yardım girişlerini kısıtladığı için ise binlerce kişi açlıkla karşı karşıya kalmış durumda.
GIDA SIKINTISI SÜRÜYOR
İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki gıda sıkıntısı devam ediyor.
GÜNLER SONRA SICAK YEMEK DAĞITILDI
Bir hayır kurumu, Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Yemek alabilmek için toplanan Filistinliler, yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)