Geceyi gündüze çevirecek tartışmalı uydu projesi onay aldı

Reflect Orbital tarafından geliştirilen Earendil-1 adlı gösteri uydusu, yüksek yansıtma özelliğine sahip ince filmler kullanarak yeryüzüne güneş ışığı yönlendirecek.

Bu teknolojinin geceleri güneş panellerini çalıştırmak veya arama kurtarma ekiplerine kolaylık sağlamak amacıyla test edileceği belirtildi.

BİLİM İNSANLARINDAN GEÇİCİ KÖRLÜK VE GÖZ HASARI UYARISI

Amerikan Astronomi Derneği (AAS), uzay aynasının kasıtlı olarak çok parlak tasarlandığını ve astronomik araştırmaları ciddi şekilde engelleyeceğini açıkladı.

Yapılan uyarıda, uydunun pilotlarda geçici körlüğe ve büyük teleskop kullanan gözlemcilerde kalıcı göz hasarına yol açabileceği bildirildi.

FCC ÇEVRESEL ENDİŞELERİ DENETLEMEYİ REDDETTİ

Federal İletişim Komisyonu (FCC), görevinin yalnızca radyo frekansı kullanımını lisanslamak olduğunu belirterek sağlık ve çevre endişelerini değerlendirmeyi reddetti.

Komisyon, yeni uzay teknolojilerinin halka sunulmasını teşvik etmenin kamu yararına olduğunu savundu.

TARTIŞMALI PROJE İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER ALINACAK

Reflect Orbital, gelen tepkiler üzerine uydunun sadece belirli zamanlarda çalışacağını ve koruma altındaki gözlemevlerinin yakınında ışık yansıtmayacağını duyurdu.

Buna rağmen uzmanlar, uzay aynalarının gökyüzüne ve Dünya'ya etkilerini denetleyecek küresel bir mekanizmanın bulunmamasını eleştirmeye devam ediyor.