Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Türkiye'nin dikkatle izlediği soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, çok sayıda isim gözaltına alındı.

Bu isimlerden biri de Bursa'da yakalanan ve derneğin başkanı olan Haluk Levent oldu.

ŞAHSINA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Levent’e yönelik suçlamaların; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarını kapsadığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Haluk Levent gözaltına alınması sonrasında ilk kez açıklama yaptı.

Levent mesajında, sevenlerine seslenerek kendisinden gelecek açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

"KİŞİLEL BORÇLARIMI AHBAP İLE İLİŞKİLENDİRMEYİN"

Gözaltına alınmadan önce yetkililerle temasa geçtiğini ifade eden Levent, şunları söyledi:

“Sevgili dostlarım, gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.



Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın.



Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.'”

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

Soruşturmanın sonunda masumluğun ortaya çıkacağını iddia eden Levent, "Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK"

Gerçeğin bütün detayları ile ortaya çıkacağını söyleyen Levent, şöyle konuştu:

“En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.



Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır.



Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek.”

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