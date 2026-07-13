Maldivler videosu olay olmuştu! Yasemin Kay Allen'den açıklama geldi

Siyah cesur mayosuyla Maldivler'de dalış yapan bir kadının görüntüsü, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Görüntüdeki kişinin güzel oyuncu Yasemin Kay Allen olduğu iddia edilince açıklama gecikmedi.

"MALDİVLER Mİ BİLMİYORUM"

Özel hayatıyla adından söz ettiren Yasemin Kay Allen, kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından açıklama yaptı. Kendi fotoğrafını yayınlayan Allen, "Maldivler'de çekildiği iddia edilen videodaki kişi, gerçekten Maldivler mi bilmiyorum ama kesin olarak şunu söyleyebilirim ki o kişi ben değilim.

"AVUKATIM İLGİLENECEK"

Benim adımla birlikte başkasının görüntüsünü servis etmeye devam eden mecralarla avukatım iletişime geçecektir, bilgilerinize duyurulur. Yorumlarda da şahsıma rahatsız edici ve asılsız atıflarda bulunan kullanıcılar için de aynı şey geçerli."

Adının kullanılarak görüntülerin kullanılmasından rahatsız olan Allen, yeni bir açıklama yaparak yasal yollara başvuracağını söyledi.