Genel Merkez'de Kılıçdaroğlu'nun resmini parçaladılar

CHP'yle ilgili aylardır tartışılan 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle görülen davada mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Kasım 2023'teki Kurultay'da genel başkanlığa seçile Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, o kurultaydan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Özel ile yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

CHP çevrelerinin, olası bir mutlak butlan kararı aleyhinde açıklama yapması yönünde çağrılar yaptığı Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda CHP'ye arınma çağrısı yaptı.

GENEL MERKEZ'DE TOPLANDILAR

Kararın ardından Özel ve görevden alınan CHP MYK üyeleri, CHP Genel Merkezi'nde toplantıya başladı.

CHP Genel Merkezi önünde mutlak butlan kararını protesto etmek amacıyla partililer toplandı.

KILIÇDAROĞLU RESMİNİ İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Genel Merkez binasının içine giren bazı partililer, duvarda asılı olan CHP'nin eski genel başkanlarının tabloları arasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun resmini indirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun resmine doğru bağıran partilileri diğer insanlar engelledi.

RESMİ PARÇALANDI

Daha sonra gelen ikinci bir grup ise Kılıçdaroğlu'nun resmini indirdi.

Resim partililer tarafından parçalandı.