Giovanni Guidetti: Asla vazgeçmedik

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, asla vazgeçmeyerek maçı kazandıklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin oyuncuları Cansu Özbay ve Ayça Aykaç Altıntaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"IMOCO, MÜKEMMEL BİR TAKIM"

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Guidetti, "Imoco, mükemmel bir takım. Rakibimize küçük bir şans verdik ve geri aldık. İlk set iki takım da kötüydü. İkinci sette Imoco çok iyiydi. Ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Çok büyük oyunculara sahibim. Çok şanslı bir antrenörüm." ifadelerini kullandı.

"FİNALDE RAKİP FARK ETMEZ"

Deneyimli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Finalde rakip fark etmez. Savino Del Bene de Eczacıbaşı da çok iyi takım. Biz yarınki maçı bekliyoruz. Bir final, yarın sadece önemli bir maçımız var.”

"ASLA VAZGEÇMEDİK"

Maçta asla vazgeçmediklerinin altını çizen Guidetti, "Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu. Oyuncular bütün setlerde böyle oynadı." diyerek konuşmasını noktaladı.

"LÜTFEN YARIN HERKES MAÇA GELSİN"

Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

Önemli bir geri dönüşe imza attıklarının altını çizen Cansu, "Bu maç tarihe geçti. Bu kadar zor bir maç oynayıp böyle bir geri dönüş yaşamamıştım sanırım. Imoco, maç sayısı attı. Oradan geri geldik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsinin ellerine, kalplerine sağlık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Halen bunu başardığımıza inanamıyorum. Herkes bir noktada umudunu kaybetmişti. Belki seyirciler bile ayrılmıştı. Ama işimiz bitmedi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yarına odaklanmalıyız. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Lütfen yarın herkes maça gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

"KUPAYI EVİMİZE GÖTÜRECEĞİZ"

VakıfBank'ın liberosu Ayça Aykaç Altıntaş ise kupayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Çok mutlu olduklarını belirten Ayça, "Geriye düştüğümüz bir maçı kazanmayı bildik. Son topa kadar mücadele ediyoruz. 2-0 geriye düştükten sonra bile gerçekten takım arkadaşlarımda maçı kazanabileceğimiz inancını gördüm. Daha bitmedi. Rakibimizi bekliyoruz. Kupayı evimize götüreceğiz." dedi.

"EN İYİ VOLEYBOLUMUZU YANSITACAĞIZ"

30 yaşındaki voleybolcu, "Finalde rakip olarak kimi bekliyorsunuz?" sorusuna ise "Kim gelirse gelsin en iyi voleybolumuzu sahaya yansıtacağız." yanıtını verdi.