Giovanni Guidetti, VakıfBank'ta 32. kupasını istiyor

VakıfBank Spor Kulübü, 2008'de başladığı görevinde 18. yılını geçiren 53 yaşındaki İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti idaresinde ulusal ve uluslararası arenada birçok önemli başarıya imza attı.

Kulüp tarihinde kazanılan 42 kupanın 31'inin altına imzasını atan Guidetti, rekorunu geliştirmek ve VakıfBank müzesine yeni kupa eklemek için CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni bekliyor.

Guidetti, bir başka Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit'in yanı sıra İtalyan takımları A. Carraro Imoco ile Savino Del Bene'nin mücadele edeceği Dörtlü Final'de başarı kovalayacak.

Organizasyon, 2-3 Mayıs tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek.

VAKIFBANK'IN 42 KUPASININ 31'İNDE İMZASI VAR

VakıfBank, tarihinde kazandığı 42 kupanın 31'ini İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kazandı.

Sarı-siyahlı takım, şu ana kadar 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 15 Türkiye Ligi, 10 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank, bu kupaların 31'ine Giovanni Guidetti idaresinde ulaştı.

Sarı-siyahlı ekibin ayrıca uluslararası arenada elde ettiği 12 kupanın 10'unda Guidetti'nin imzası bulunuyor.

HEDEF VAKIFBANK İLE 32. KUPA

Kariyerine Volley 2000 Spezzano'da başlayan ve daha sonra İtalya'da Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri gibi ekipleri çalıştıran Giovanni Guidetti; Bulgaristan, Almanya ve Hollanda kadın milli takımlarında da başantrenörlük yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 31 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 6 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

GUIDETTI YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 10. KUPA

VakıfBank'ta 18. yılını geçiren İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, uluslarararası alanda 10 şampiyonluk yaşadı.

Sarı-siyahlı takım, Guidetti'nin göreve başladığı 2008-2009 sezonundan bu yana CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 4 kez kupayı kaldırmayı başardı.

Guidetti'nin öğrencileri, bu süreçte CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 3 kez ikincilikle yetindi.

SULTANLAR LİGİ'NDE SON İKİ SEZONUN ŞAMPİYONU

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son iki sezonda şampiyonluğa uzandı.

Ligde toplam 15 şampiyonluğu bulunan sarı-siyahlı takım, bu sezon ligdeki play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurdu ve mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, geçen sezon da Fenerbahçe'yi play-off final serisinde yenerek şampiyon olmuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK GUIDETTI KAZANDI

Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan başantrenör ünvanını taşıyor.

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 2001 yılından itibaren yeni formatta 6 kez kazandı.

Sarı-siyahlılar, bu organizasyonlarda en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elde ederken, Giovanni Guidetti de bu başarıyı yaşayan ilk başantrenör olarak tarihteki yerini aldı.

TAKIMINI 3 KEZ GUINESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA SOKTU

VakıfBank, Guidetti yönetiminde elde ettiği birçok kupanın yanı sıra 3 kez de aynı başantrenör idaresinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

VakıfBank'ın 23 Ekim 2012 ile 22 Ocak 2014 tarihleri arasında tam 73 resmi maçı üst üste kazanmasıyla ilk rekor geldi.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 kez zirveye çıkarak, bu organizasyonu en çok kazanan takım ünvanını elde eden sarı siyahlılar, 2020 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na bir kez daha girmeye hak kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde tam 6 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunu en çok kazanan takım ünvanıyla Guidetti yönetiminde 2023 yılında bir başka Guinness rekoruna imza attı.

MİLLİ TAKIMDAKİ BAŞARILARI

Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de birçok başarı yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, İtalyan başantrenör yönetiminde 2021 FIVB Uluslar Ligi'ni üçüncü, 2019 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamlarken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise beşinci bitirdi.

Guidetti, milli takımda 2017-2022 yılları arasında görev yapmıştı.

VAKIFBANK VE GUIDETTI'NİN TÜRK VOLEYBOLUNA ARMAĞANLARI

VakıfBank Spor Kulübü ve başantrenör Giovanni Guidetti, Türk voleyboluna alt yaş gruplarından başlayarak A Milli Takım seviyesine dek çok önemli oyuncular kazandırdı.

Önemli bir alt yapıya sahip sarı-siyahlı kulübün tedrisatından geçen genç voleybolcular, VakıfBank A Takımı'na zaman içinde işlenerek kadronun bir parçası oldu.

Ay-yıldızlı takımın önemli isimlerinden Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş ve Cansu Özbay'ın yanı sıra Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden, Buket Gülübay ile Begüm Kaçmaz gibi isimler sarı-siyahlı forma ve Guidetti ile kariyerlerinde önemli adımlar attı.

İtalyan başantrenörün beraber çalıştığı oyunculara etkisi de yıllar içinde gözle görülür bir biçimde salonlarda gözlendi.