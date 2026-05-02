Gök gürültülü sağanaklar etkili oluyor: Serin hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye, bu hafta mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarıyla serin ve parçalı bulutlu bir hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Özellikle hafta sonundan itibaren bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar, yerel gök gürültülü fırtına bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün, parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Güney ve doğu bölgelerde güneşli bir hava, sıcaklıklar gündüz 18-25 derece, gece 8-15 derece aralığında olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir çevrelerinde yerel yağış ihtimali yüksek.

YAĞMURUN ETKİSİ SÜRECEK

Yağışlı havanın etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı bölümleri ve Ege'de gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Sıcaklıklarda hafif gerileme görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların birçok ilde gündüz 16-24 derece civarında olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Hafta başı itibarıyla yağış alan bölgelerde azalma, ancak Karadeniz ve iç kesimlerde yer yer sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın, 15-25 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Kuzeydoğu ve yüksek kesimlerde daha serin bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

GÖKYÜZÜ BULUTLA KAPLANACAK

Salı günü parçalı bulutlu hava ile birlikte bazı kuzey ve iç bölgelerde yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'da bulutlu ve serin bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların 14-23 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HAFİF ŞEKİLDE YÜKSELECEK

Çarşamba günü, haftanın ortasında genel olarak daha az yağışlı ancak parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Güneydoğu ve Akdeniz'de daha sıcak ve güneşli, kuzeybatıda serin ve bulutlu bir hava öngörülüyor.

Gündüz sıcaklıklarının 16-26 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

2 Mayıs Cumartesi:

3 Mayıs Pazar:

4 Mayıs Pazartesi:

5 Mayıs Salı:

6 Mayıs Çarşamba: