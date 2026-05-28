GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN’dan tam isabet: Harp başlıklı testler başarıyla tamamlandı

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi projelerinde kritik eşiklerden biri daha geride bırakıldı. Milli hava-hava füze sistemleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geçti. Gelişmeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, testlerin yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin gökyüzündeki caydırıcılık kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MİLLİ FÜZELERDEN BAŞARILI ATIŞ TESTİ

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin test görüntülerine de yer verdi. Her iki füzenin harp başlıklı atış testlerinde hedefleri başarıyla vurduğu belirtilirken, sistemlerin doğrulama sürecini tamamladığı bildirildi.

“CAYDIRICILIĞIMIZIN SOMUT GÖSTERGESİ”

Kacır paylaşımında, “Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK SAGE EKİBİNE TEBRİK

Başarıda emeği bulunan mühendis, teknisyen ve proje paydaşlarına teşekkür eden Bakan Kacır, özellikle TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapan ekiplerin çalışmalarına dikkat çekti. Kacır, “Bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDE YENİ ADIM

Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri, hava-hava muharebe kabiliyetlerinin güçlendirilmesinde kritik rol üstleniyor. Başarıyla tamamlanan testlerin ardından sistemlerin envantere giriş sürecinin hız kazanması bekleniyor.