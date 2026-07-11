Gökhan Gönül, Gençlerbirliği'ne antrenör olarak döndü

Gençlerbirliği, altyapısından yetişen eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün yardımcı antrenör olarak kulübe döndüğünü duyurdu.

METİN DİYADİN'İN EKİBİNDE YER ALACAK

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün teknik direktör Metin Diyadin'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

Futbola Bursa Yolspor'da başlayan Gökhan Gönül, profesyonel kariyerinde Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarını giydi. Deneyimli isim, Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan futbolcuları arasında yer alıyor.

KARİYERİ

Kariyerinde Avrupa kupalarında 76 maça çıkan Gökhan Gönül; Fenerbahçe ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa, Beşiktaş ile ise 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer aldı.

2024 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinin ardından antrenörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde devam edecek.