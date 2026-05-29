Görenler şaka sandı, tek bir zeytine istediği fiyat hayrete düşürdü

İzmir'in turistik Şirince Köyü'nde bir tezgahtaki zeytin fiyatları görenleri şoke etti.

Alışveriş yapmak için tezgaha yanaşan yerli ve yabancı turistler, fiyat etiketini görünce gözlerine inanamadı.

Sıradan piyasa fiyatlarının çok üzerinde olan tezgahta, zeytinin kilosunun 1000 TL, tek bir tanesinin ise 50 TL olduğu görüldü.

Kısa sürede hem köyde hem de sosyal medyada büyük tartışma yaratan bu fiyatlar, ziyaretçiler arasında şaşkınlığa yol açtı.

“Şifalı zeytin” dedi

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan tezgah sahibi, sattığı ürünün marketlerdeki zeytinlere benzemediğini iddia etti.

Zeytinin çok özel bir tür olduğunu savunan satıcı, sağlık açısından sayısız fayda barındırdığını ve fiyatının bu yüzden normal olduğunu ileri sürdü.

Satıcının "Bu ürünün şifalı olduğu söyleniyor" diyerek yüksek fiyatı savunması, hem köyü gezen ziyaretçilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.