Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Starmer, halefine tavsiyeler verdi
Görevden istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisinden sonra gelecek yeni başbakanın uluslararası krizlere ve diplomasiye en az kendisi kadar zaman ayırmak zorunda kalacağını ve iç meseleler ile dış meseleler arasında denge kurması gerektiğini belirtti.
İngiltere'de siyasi krizler devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etmişti.
Bu kapsamda önümüzdeki aylarda İngiltere'de yeni bir başbakanlık seçimi gerçekleşecek.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Keir Starmer'ın yeni başbakan adaylarına tavsiyeler verdiği bir haber paylaştı.
ULUSLARARASI KRİZLER VE DİPLOMASI
Habere göre Keir Starmer, başbakan adaylarına uluslararası krizler ve diplomasiye kendisinin ayırdığından daha az zaman ayırmasının mümkün olmadığını söyledi.
Starmer, dış politika ile iç politikanın giderek daha istikrarsız hale gelen uluslararası ortamda birbirinden ayrıştırılamayacağını ifade etti.
"BUNLAR ASLINDA AYNI ŞEY"
Geçen ay iki yıllık başbakanlık döneminin ardından görevden ayrılacağını açıklayan Keir Starmer, dün verdiği söyleşide, "İnsanlar sık sık uluslararası meselelerle ilgilenmek ile iç politikayla ilgilenmek arasında doğru dengenin ne olduğu üzerine konuşuyor. Bunlar aslında aynı şey." dedi.
"MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Kendisine, bir başbakanın diplomasiye kendisinden daha az zaman ayırmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Starmer, "Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.
Starmer, başbakanlığı boyunca dış politikaya ayırdığı zaman nedeniyle muhaliflerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.
ANDY BURNHAM
Yerine geçmesine kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi milletvekili Andy Burnham ise yaşam standartlarının yükseltilmesi, konut, altyapı yatırımları ve Birleşik Krallık bölgelerine daha fazla yetki devredilmesi gibi iç politika başlıklarına odaklanacağını vadetti.
Burnham'ın parlamentodaki destekçileri de yeni liderin hayat pahalılığı ve kamu hizmetleri gibi ülke içindeki sorunlara daha fazla ağırlık verebileceğini umuyor.
GERÇEKÇİ OLMADIĞINI AÇIKLADI
Starmer ise bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını söyledi.