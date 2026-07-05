Özgür Özel, tutuklu Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Son yıllarda dini ve milli değerleri aşağılayan ve hakaret eden, kendilerine "komedyen" diyen tipler türedi..

Bunlardan biri de Deniz Göktaş..

Kendi düşüncelerine dair en ufak bir eleştiriye dahi tahammülleri olmayanlar, milletin kutsallarına yönelik aşağılayıcı esprileri fikir özgürlüğü, bunlara gelen tepkileri ise bağnazlık olarak lanse etme çabasında.

Deniz Göktaş'ı ilk savunanlardan biri de CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, stand-up gösterisinde kullandığı dini değerleri aşağılayan ifadeler kullanması nedeniyle hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş ile Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde görüştü.

Ziyaret, CHP'nin resmi iletişim hesabından yapılan kısa bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'a destek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde yuhalandı

CHP'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP'nin resmi iletişim hesabından yapılan paylaşımda, "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşmenin içeriği, süresi veya ele alınan konular hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖSTERİSİ TARTIŞMA YARATTI

Deniz Göktaş, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunda tartışmaların odağına yerleşti. Gösteride yer alan bazı söylemler sosyal medyada farklı kesimlerden tepki alırken, paylaşılan görüntüler üzerine adli süreç başlatıldı.

1980 Çorum olayları şehidinin kardeşinden Deniz Göktaş'a tepki

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında Göktaş hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışından Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alınan komedyen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette verdiği ifadede, Kur'an-ı Kerim'e ilişkin sözleriyle herhangi bir kesimi incitmeyi amaçlamadığını belirten Göktaş, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Deniz Göktaş, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, Göktaş işlemlerinin ardından Tekirdağ Karatepe Cezaevi'ne gönderildi.

Deniz Göktaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

SORUŞTURMA ÖNCESİNDE TATİLDEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hakkındaki soruşturma kamuoyuna yansımadan önce yurt dışında tatilde bulunan Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turnesinin ve kurgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından arkadaşlarının yanına tatile gittiğini belirtmişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

Deniz Göktaş'ın anlattığı "iyi baba" profili patladı: Cezaevi kayıtları suçları ortaya koydu

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, Özgür Özel'in cezaevi ziyareti kamuoyunda yeni bir tartışma başlığı oluşturdu. Ziyaretin ardından taraflardan görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.