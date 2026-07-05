Davut Gül: İstanbul'da sahipsiz hayvanların 3'te 2'si toplandı

Başıboş hayvan problemiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Yasal düzenleme ile başıboş hayvanları toplama görevi belediyelere verildi.

"39 İLÇE BELEDİYESİNE DE DOĞAL YAŞAM ALANI YERİ TAHSİS ETTİK"

İstanbul Valisi Davut Gül, Habertük'te katıldığı "Burası Haftasonu" yayınında sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar hakkında konuştu.

Vali Gül, katıldığı yayında sokak hayvanları ve İstanbul'da belediyelerin görevlerini yapıp yapmadığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"'İstanbul'da her alanda barınak, doğal yaşam alanı yapılamıyor yer sorunu var' dendi. 39 ilçemizin tamamına, bütün belediyelerimize ormandan yer tahsis ederek doğal yaşam alanı yapmalarına imkan tanındı.

Doğal yaşam alanı ile barınak arasındaki fark şu. Barınakta küçük kulübeler var. Zaman zaman beslemelerini yapıyorsunuz.

"SOKAK HAYVANINA GÜVENLİ ALAN"

Doğal yaşam alanı, 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklükte, etrafı çevrili, suyunu ve yemeğini verecek mekanizma var. Sokakta trafik tehlikesinde, yağmurda, güneşte olan hayvanları toplayıp orada tutuyorsunuz. Sahipsiz hayvanı sokakta bırakmıyorsunuz. Bu sayede insanlara da zarar vermiyor. Sokaktan aldığınız hayvanın güvenli şekilde yaşamını sürdüreceği bir alan sağlamış oluyorsunuz.

"İSTANBUL'DA 3'TE 2'Sİ TOPLANDI"

İstanbul'da tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde 65'i yani 3'te 2'si toplandı. Kalan 3'te 1'ini de 2-3 ay içinde gündemimizden çıkarmak istiyoruz.

"ÇALIŞMAYAN BELEDİYELER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Belediyeler çalışmalarını yapıyor. Çalışma yapmayan belediyeler ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza bir sahipsiz hayvanın bir çocuğa veya yetişkine zarar vermesi durumunda suç duyurusunda bulunacağız.

"PARTİSİNE BAKMADAN SORUŞTURMA İZNİ VERİLECEK"

İçişleri Bakanımız da, bir şikayet olduğunda, bir hemşerimiz zarar gördüğünde; belediye başkanının partisine, mensubiyetine veya ilçesinin, ilinin büyüklüğüne bakmadan soruşturma izni vereceğini söyledi.

Belediyelerin önünde hiçbir engel yok. Toplanan alanlar, hayvanların mevcut oldukları alanlardan daha güvenli. Görevini yapan yapıyor. 3'te 2si toplandı. Kalan 3'te 1'i için de görevini yapmayan varsa adli makamlar gereğini yapacak.

"NE İTLAF EDECEĞİZ NE SOKAKTA OLMASINA İZİN VERECEĞİZ"

Tarım Bakanlığı kısırlaştırmalar için hayvan başı 1000 TL destek veriyor. Biz de valilik olarak destek veriyoruz. Hem de belediyelerin bu işe ayıracakları parayla birlikte bu konu gündemimizden çıkacak.

Ne hayvanların hepsini itlaf edeceğiz ne de hepsinin sokakta gezmesine izin vereceğiz.

"KISIRLAŞTIRMALARLA BİRLİKTE GÜNDEMİMİZDEN ÇIKACAK"

Sahipsiz hayvan sokakta olmayacak. Sahiplenmek isteyen sahiplenecek. Boşta kalanlar doğal yaşam alanlarında yaşayacak.

Oralarda da kısırlaştırıldıkları için 2-3 sene içinde bu konu gündemimizden çıkmış olacak.