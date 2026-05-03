İran'dan Trump'a rest: 'İmkansız operasyon' ile 'kötü anlaşma' arasında seçimini yap

ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırıları ve İran'ın da misillemeleriyle giderek daha da gerginleşen ABD-İran hattında sular durulmuyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerden bir sonuç çıkmamasının ardından ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle İran limanlarına yönelik uygulanan abluka ise büyük belirsizlikleri beraberinde getirdi.

İki ülke arasındaki görüşmeler Pakistan'ın arabuluculuğunda devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu, konuya dair sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"HEPSİ TEK BİR ANLAMA GELİYOR: TRUMP SEÇİM YAPMALI"

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi, Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup, İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı."

Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.