Gümüşte kritik eşik: Çin frene bastı, ABD devreye girdi

Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor...

Çin Ticaret Bakanlığı, rafine gümüş ihracatında lisans zorunluluğu getirerek ihracat yetkisini yalnızca devlet onaylı ve yüksek kapasiteli sınırlı sayıdaki şirketle sınırlandırdı.

Uzmanlar, bu adımın ülkenin stratejik sektörlerde ihtiyaç duyduğu gümüşü iç pazarda tutma hedefinin bir parçası olduğunu değerlendiriyor.

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNİN VAZGEÇİLMEZ METALİ

Yüksek elektrik iletkenliği sayesinde gümüş; güneş panelleri, yapay zeka teknolojileri, elektronik üretimi ve enerji dönüşümü başta olmak üzere birçok alanda kritik öneme sahip bulunuyor.

Bunun yanı sıra uydu sistemleri, radar teknolojileri, füze güdüm sistemleri ve askeri elektronik ekipmanlarda da yoğun şekilde kullanılan metal, stratejik hammaddeler arasında yer alıyor.

Çin ayrıca bakır madenciliğinde kullanılan sülfürik asit ihracatına yönelik de yeni kısıtlamalar uygulamaya hazırlanıyor.

ABD'DEN KRİTİK MİNERAL KARARI

Dünya gümüş üretiminin önemli bölümünün bakır, kurşun ve çinko madenciliğinin yan ürünü olarak elde edilmesi nedeniyle, bakır üretimindeki olası yavaşlamanın gümüş arzını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Pekin'in ihracat politikalarına karşılık ABD de önemli bir adım attı.

Washington yönetimi, gümüşü ilk kez resmi kritik mineraller listesine ekleyerek bu metali ulusal güvenlik ve stratejik sanayi açısından öncelikli hammaddeler arasına aldı.

Kararda, ABD'nin gümüş ithalatına olan bağımlılığının ekonomik güvenlik ve savunma sanayisi açısından risk oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINA GİRDİ

Küresel gümüş piyasasında yapısal arz açığı devam ediyor.

Sektör verilerine göre piyasa üst üste altıncı yıl üretimin talebi karşılayamadığı bir dönemden geçiyor. Yıllık arz açığının 46 ila 67 milyon ons arasında olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, fiyatlardaki yükselişe rağmen üretimin kısa sürede artırılamayacağını vurguluyor.

Bunun en önemli nedeni ise küresel gümüş üretiminin büyük bölümünün doğrudan gümüş madenlerinden değil, diğer metal madenciliğinin yan ürünü olarak elde edilmesi.

KURUMLARDAN YÜKSELEN FİYAT BEKLENTİLERİ

Uluslararası finans kuruluşları da gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor.

J.P. Morgan Global, bu yıl ons gümüşün ortalama 81 dolar seviyesinde işlem görebileceğini öngörürken, Bank of America kısa vadede fiyatların 100 dolar seviyesine yaklaşabileceğini değerlendirdi.

HSBC Global ise arz tarafındaki sıkışıklığı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama gümüş fiyatı beklentisini 75 dolara yükseltti.

Uzmanlara göre Çin'in ihracat kısıtlamaları, ABD'nin stratejik hamlesi ve uzun süredir devam eden arz açığı birlikte değerlendirildiğinde, gümüş önümüzdeki dönemde yalnızca değerli bir yatırım aracı değil; teknoloji, enerji dönüşümü ve küresel jeopolitik rekabet açısından da en kritik hammaddelerden biri olmayı sürdürecek.