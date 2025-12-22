1 Ocak'ta Galata'da Gazze yürüyüşü: Milyonlar İsrail'in katliamına 'dur' diyecek

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor...

Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrısına ise sessiz kalıyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise Türkiye'den geliyor.

İSRAİL'İN KATLİMANINA 'DUR' DENİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki "katliamına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.

Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.

SABAH NAMAZININ ARDINDAN TARİHİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem, sabah namazının ardından başlayacak.

Yüzlerce kişinin, İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden namaz sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor.

PLATFORM ÜYELERİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenledi.

BİLAL ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada vatandaşları yürüyüşe davet etti.

Erdoğan, Gazze’de yaşananların artık bir 'siyaset konusu' değil, insanlığın vicdanını ilgilendiren açık bir soykırım olduğunu söyledi.

"İNSANLIK İTTİFAKINA İHTİYACIMIZ VAR"

Gazze’de 70 bini aşkın masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiğini hatırlatan Erdoğan, uluslararası kuruluşlar ve İsrail’in kendi insan hakları örgütlerinin dahi yaşananları soykırım olarak tanımladığını ifade etti.

Bilal Erdoğan, "İnsanlık ittifakına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyerek, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü’nde dünyaya güçlü bir mesaj vermek için milyonları Gazze’ye destek buluşmasına davet etti.

"SALDIRILAR ARTMIŞ DURUMDA"

Bilal Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetti:

Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar. Onun için bu İsrail Nazizminin hortlamaması için ve bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için, suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının bu işin kabahatlisi konumunda olan, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail Nazizmine yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

"GÜÇLÜ BİR SES VERMEK İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞMAK ÜZERE"

Hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum.

"TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUZ"

Tanıtım toplantısında açıklama yapan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, soykırıma vurgu yaparak tüm vatandaşları 1 Ocak'taki yürüyüşe davet etti.

İbrahim Beşinci, "Bunlar (Batı) Bosna Hersek savaşında onlara emanet edilen masum, silahsız on binlerce Bosnalı sivil halkı Sırpların önüne atmamışlar mıydı? Biz bunun birçoğunu farklı coğrafyalarda görmedik mi?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Beşinci açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugün 21. Yüzyılda 7 aylık bir bebek soğuktan çadırında donarak ölüyorsa hangi sistemden hangi adaletten bahsedebiliriz? Dünya barışını Batı'nın kukla liderlerinin insafına terk etmemeliyiz. 1 Ocak 2026 sabahı saat 08.30'da unutmadığımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin. Anneler, babalar, gençler suskunluğun duvarını yıkmaya gelin. Tüm dünyaya sesleniyoruz. 1 Ocak tarihinde milyonları Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşüne davet ediyoruz.

SPOR KULÜPLERİ DE KATILACAK

Buluşma öncesi yapılan basın toplantısına ayrıca TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da katılarak açıklamalarda bulundu.

1 Ocak'ta Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşmasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de katılacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İÇİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMELİYİZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galata'daki yürüyüşe ilişkin "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir görev olarak bunu üstlendik bunu da seve yapıyoruz." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze için çalışmalarına destek vermek zorundayız." ifadelerini kullanan Özbek, şunları kaydetti:

Özbek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün burada Filistin'de yaşananların, Filistin'deki zulmün dünyaya duyurulmasında çok büyük destek olacak bir etkinlik için bir aradayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak Filistin'de yaşananların birinci gününden itibaren stadyumdaki etkinliklerimizle göstermiştik. Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ve çaba için kendine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak da burada yaşanan mezalimi, dramı dünyaya duyurmada Galatasaray Spor Kulübü olarak bunu bir görev olarak üstlendik, seve seve yapıyoruz. Bu çağda yaşananları görünce, değerlerin son derece farklı şekilde ifade edildiği bir dönemde bunları görmek bir baba, bir dede olarak beni büyük derecede rahatsız ediyor.

"1 OCAK'TA GALATASARAYLILARI GALATA'YA DAVET EDİYORUM"

Yaşadığımız dünyada bu konunun artık bir sonuca ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük çaba gösteriyor. Temsil ettiğimiz kurumlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'ın çabalarına destek olmak zorundayız. 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki buluşmayı çok önemsiyorum. Buradan dünyaya çok önemli bir mesaj verilmelidir. Türkiye'de göstereceğimiz direnç ve karşı duruş elbette ki yankı bulacaktır. 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylıları davet ediyorum. Orada verilen mesaj, yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bu da ehemmiyetlidir. Allah'tan niyazım, bir an evvel zulmün sona ermesi. Türkiye olarak ve Galatasaray olarak, her zamanki duruşumuzu devam ettireceğiz."

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN DE DESTEK

Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü de Galata'daki Gazze yürüyüşüne destek verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da anlamlı etkinlikte konuşma yaptı.

"SESİMİZİN DAHA GÜR ÇIKMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Adalı, Beşiktaş camiasını yürüyüşe davet edip "Bugüne kadar Beşiktaş camiası olarak bu zulmün, Filistin'deki soykırımın başladığı ilk günden itibaren gerek kulüp olarak gerek taraftar gruplarımız gerek derneklerimiz olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Maalesef bu ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin de çok açık şekilde farkındayız. Bunu gündemde tutmamız lazım, taze tutmamız lazım. Mücadeleye devam etmemiz lazım. 1 Ocak'taki bu etkinlikte de bugüne kadar, geçtiğimiz sene Beşiktaş olarak vardık, bu sene de olacağız. Sesimizin daha gür çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.

"DÜNYA GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları da camia olarak bu etkinlikte olacaklarını söylerken, "Filistinli kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin etkinliklerinde camia olarak yanlarında olacağız, Filistinli kardeşlerimizi her konuda destekleyeceğiz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bunu gündemde tutuyor. Camiamız, diğer camialar hep birlikte inşallah 1 Ocak'ta dünyaya güzel resim vererek gündeme getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"TRABZON'UN DURUŞU NET"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine geliyor. Türkiye çok önemli bir duruş sergiliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Trabzonspor'un ve Trabzon'un duruşu nettir. Bir an evvel bu katliam durdurulmalı. Bu siyasi bir konu değil bir insanlık konusu." dedi.

"Hiçbir şekilde sinmemiz, susmamız ve Filistin'i unutmamız lazım." değerlendirmesinde bulunan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde süren bir katliam var yıllardır. Filistin halkına yapılanların dünyada örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine sıkça geliyor. Burada Türkiye açısından bakınca çok önemli bir duruş gösteriliyor. Bu insanlık suçunun bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi ufak büyük bakmadan vermesi gerekiyor. Trabzonspor Kulübü elimizden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa bu tepkiyi vereceğiz. Trabzon şehrinin bu konudaki duruşu nettir. Tüm dünya liderleriyle birlikte bu katliamın durdurulması gerekiyor. Bu siyasi değil insani bir konu. Aile sahibi herhangi biri, bir an bile aklından bunu geçirmek istemiyor ama bu insanlar bunu yıllardır yaşıyor. El birliğiyle bu durum ortadan kaldırılmalı. Slogan çok güzel, bu konuda sinmememiz, silmememiz lazım. Filistin'i unutmamamız lazım.

GEÇTİĞİMİZ 1 OCAK'TA DA DÜZENLENMİŞTİ

2025 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe, 450 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.