10 ilde 5 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Emniyet güçleri, çetelere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; Gaziantep’te; yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları, Adana'da; tekne sahiplerini dolandırdıkları, Antalya'da; tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu şüphelilere ait; 5 adet mesken, 15 adet arsa, 6 adet dükkan, 32 adet araç ile yaklaşık 106 Milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu.