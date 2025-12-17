Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar adliyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kapsamında operasyon için geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

SERCAN YAŞAR TUTUKLANDI

Bu kapsamda da ünlülerin yakından tanıdığı bir isim olan Sercan Yaşar, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İfade sonrası birçok ismin adını da verdiği söylenilen Yaşar'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ifade için adliyeye getirildi.

"ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU TEMİNİ"

Sercan Yaşar'ın birçok ünlü isimle yan yana fotoğrafları bulunuyor.

Lansman etkinliklerinde sıkça yer alan ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınan Yaşar, geçen günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.