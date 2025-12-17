Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in katlettiği 6 yaşındaki Hind Rajab’ın ailesini ağırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beştepe'de dikkat çeken kabul...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın aile fertlerini ve akrabalarını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde aile fotoğraf çektiren Erdoğan, aile üyeleri ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

KÜÇÜK KIZIN ELİNDEN ÖPTÜ

Öte yandan kabule ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistinli küçük kızın elini öperek sohbet ettiği samimi kareler yer aldı.

HİND RAJAB'IN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab ile 5 akrabası bulunuyordu.

DÜNYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu, Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Hind Rajab'ın ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.