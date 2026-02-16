11 ayın sultanı 'Ramazan' perşembe günü başlıyor

- Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
- İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak ve aynı gece sahura kalkılacak.
- Kadir Gecesi 16 Mart'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'a sayılı günler kaldı.
Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor.
19 ŞUBAT GECESİ İLK SAHUR YAPILACAK
On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.
KADİR GECESİ 16 MART'TA İDRAK EDİLECEK
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 16 Mart'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.
FİTRE MİKTARI 240 TL OLARAK BELİRLENDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca, bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.