11 ayın sultanı 'Ramazan' perşembe günü başlıyor

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor.

19 ŞUBAT GECESİ İLK SAHUR YAPILACAK

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.

KADİR GECESİ 16 MART'TA İDRAK EDİLECEK

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 16 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

FİTRE MİKTARI 240 TL OLARAK BELİRLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca, bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.