Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bugün diploma davası görüldü.

Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLDÜ

Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görüldü.

Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşmada, İmamoğlu savunma yaptı.

6 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Savunmasının ardından İmamoğlu’nun avukatları taleplerini iletirken duruşma savcısı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ndeki iptal davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesini talep etti.

İmamoğlu’nun avukatları bu talebe itiraz ederken hakim, önceki celsede bekletici unsur olarak gördüğü İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararının kesinleşmesini bekleyeceğini söyledi.

Duruşma, 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

ŞAİBELİ DİPLOMA NASIL İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2024'te Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e başvuruda bulunulduğu aktarılıyor.

Aynı iddiaya ilişkin 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunulduğu belirtilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü ve İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) 1990'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı belirtiliyor.

USULSÜZ OLARAK YERLEŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede, yatay geçiş başvurularında bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yine listeye yeni öğrencilerin eklendiği, 3 kişilik kontenjanı bulunan bölüme usulsüz olarak 54 kişinin alındığı kaydediliyor.

İstanbul Üniversitesi'nin, KKTC'deki eğitim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmakta olduğunu bilmesine rağmen İmamoğlu'na ait öğrenci dosyasının incelenmesinde, gerçekte University College of Northern Cyprus adlı eğitim kurumuna kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişi sırasında gerçeğe aykırı şekilde, öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiğinin tespit edildiği aktarılıyor.