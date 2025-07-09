12 askerin mağarada metan gazından şehit olduğu olay soruşturuluyor

Irak’ın kuzeyinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 12 asker şehit oldu. Olay, terör örgütünün geçmişte hastane olarak kullandığı çok katlı bir mağarada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu mağarada yaklaşık bir haftadır güvenlik güçleri tarafından arama-tarama çalışmaları yürütülüyordu. Facianın yaşandığı pazar günü ise mağaraya ilk kez girilmediği, daha önceki günlerde de operasyonların sürdüğü öğrenildi.

MAĞARAYA ÖNCE EĞİTİMLİ KÖPEKLER GİRDİ

Olay günü mağaraya, askeri birliklerden önce özel eğitimli köpekler sevk edildi. Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilemeyince metan gazı ihtimali göz önünde bulundurulmadı.

Elde edilen bilgilere göre, köpekli aramanın ardından standart mağara giriş protokolü devreye alındı. Askerler üç gruba ayrıldı. İlk grup, mağaranın girişinin hemen üstündeki kata doğru ilerledi. Ancak bu grupla bağlantı kurulamaması üzerine ikinci ekip harekete geçti. İkinci grupta yer alan son asker, içeride yoğun bir gaz bulunduğunu fark ederek yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı, metan gazının varlığını ve olası faciayı ortaya çıkardı.

Olayın yaşandığı gün, çok katlı yapıya sahip mağarada özellikle girişin üstündeki bölümde incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde metan gazının, askerlerin ilerlediği bu bölgede yoğunlaştığı belirlendi.

"BÖYLE YOĞUN METAN BİRİKMESİ ZOR RASTLANAN BİR DURUM"

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen madenciler metan gazının ilk grup askerin girdiği üst katta yoğunlaştığını tespit etti. Madencilerin "böyle yoğun metan birikmesi zor rastlanan bir durum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Arama kurtarma faaliyetleri sırasında mağaraya saatlerce oksijen basılmasına rağmen oksijen seviyesinin yükseltilemediği belirtildi.

Mağarada bu denli yüksek yoğunlukta metan oluşmasının nedenleri de araştırılıyor. Mağara içinde bulunan bir jeneratör odasından kaynaklanabileceği ya da olaydan bir hafta önce Şemdinli yakınlarında meydana gelen bir depremin yarattığı yer hareketi nedeniyle metan gazının toprak altından mağara içine sızarak yoğunlaşmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Metan gazının yoğunlaştığı o bölgeye hala girilemediği, uzaktan kumandalı insansız kara araçlarıyla inceleme yapılacağı da öğrenildi.

MAĞARANIN GİRİŞİNDE 20 METRE SÜRÜNMEK GEREKİYOR

Mağaranın girişinin çok dar olduğu ve girişte en az 20 metre boyunca sürünerek ilerlemek zorunda kalıyor askerler.

Dar girişin metan gazı birikmesine sebep olabileceği vurgulanıyor.

BÖLGEDE 3 BİN MAĞARADA METAN GAZINA RASTLANMADI

Pençe Kilit Bölgesinde şimdiye kadar 3 bine yakın mağarada arama tarama faaliyeti yapıldığı, metanla ilgili herhangi bir emareye rastlanmadığı ifade edildi.

SORUŞTURMA NASIL DEVAM EDİYOR?

Öte yandan idari soruşturma devam ediyor.

Tedavi altındaki askerlerle o gün görev yapan bölgedeki askeri yetkililerin bilgilerine başvuruluyor.

İhmal ya da tedbirsizlik olup olmadığı soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.