Türkiye dondurucu soğukların etkisinden çıkmıyor: Yağışlar devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı ve karla karışık yağmur hakim olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin oldukça altında seyredecek.

KAR YAĞIŞI HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün, yurt genelinde soğuk hava etkili olacak.

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Marmara'nın doğusunda yerel olarak hafif-orta şiddette kar etkili olacak.

Doğu Anadolu'da -10 dereceye varan çok düşük sıcaklıklar ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer tipi hadisesi görülecek.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Salı günü yağışlar kuzey ve doğu bölgelerde devam ediyor, ancak İstanbul ve Marmara'da kar yağışı büyük ölçüde sona eriyor.

Karadeniz kıyılarında hala karla karışık yağmur ve iç kesimlerde ise kar etkili olmaya devam ediyor.

Doğu kesimlerde soğuk hava ve kar yağışı sürüyor.

KAR ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Çarşamba günü havanın biraz daha açılacağı öngörülüyor.

Yurt genelinde kar etkisinin büyük oranda azalacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hala soğuk ve yer yer kar yağışlı hava bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Perşembe günü sıcaklıkların yavaş yavaş yükseleceği tahmin ediliyor.

Yağışların daha çok kıyı kesimlerde görülmesi bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde soğuk havanın etkisinin azalacağı düşünülüyor.

YAĞIŞLAR AZALMAYA BAŞLAYACAK

Cuma günü, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükseleceği öngörülüyor.

Yurt genelinde yağışların azalması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

19 Ocak Pazartesi:

20 Ocak Salı:

21 Ocak Çarşamba:

22 Ocak Perşembe:

23 Ocak Cuma: