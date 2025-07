12 saat pişen Gaziantep lezzeti Beyran sofralara sağlık dağıtıyor

Gaziantep’in meşhur tescilli lezzeti Beyran; kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanıyor.

12 saat süren pişirme süreciyle ortaya çıkan bu özel yemek, sadece tadıyla değil, doğal antibiyotik etkisi ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle de biliniyor.

GAZİANTEPLİLERİN FAVORİSİ

Yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen Gazianteplilerin favorisi olmaya devam ediyor.

Beyran, UNESCO’nun gastronomi alanında “fark oluşturan şehirler” listesinde yer alan Gaziantep’in önemli kültürel değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Büyük kazanlarda uzun süre pişirilerek hazırlanan yemeğin malzemeleri arasında haşlanmış et, pirinç, sarımsak ve pul biber gibi doğal şifa kaynakları yer alıyor.

USTASINDAN 12 SAATLİK TARİF

Beyran ustası Ömer Yozbatıran, yemeğin hazırlanış sürecini şöyle anlattı:

“Beyran, Gaziantep’e özgü et ve pirinç ile yapılan bir yemektir. 12 saat pişer. Normalde 6 saatte et hazır olur. 6 saat piştikten sonra eti çıkarırız, kemiğin iliğinin erimesini bekleriz. Kemiğin iliği erir ve suya karışır. Toplam hepsinin hazır olması 13 saati bulur. 12 saat sonra etin suyunu çıkarırız. Tezgâhta iç yağı, biber ve sarımsak ile pişirir, hazır hale getiririz. Altına pirinç, üstüne haşlanmış et, etin üstüne de 12 saate hazırlanan et suyunu koyarız. Bolca kaynaması lazım. Beyran, gastronomi şehri Gaziantep’e yakışan bir yemektir. Beyran şifa kaynağıdır. Yaz-kış her mevsimde yenilen bir yemektir. Beyran yiyen terler. Çünkü terletme özelliği var. Yemeğin içinde yer alan karabiber, sarımsak, pul biber antibiyotiktir. Gaziantepliler antibiyotik olduğu için sever.”