13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması: Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

Suriye ile temaslar artıyor...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Şam Büyükelçisi olacağı ekim ayında kendisine tebliğ edilen, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, görevine bugün başlıyor.

13 YIL SONRA BİR İLK

Geçici maslahatgüzar Burhan Köroğlu’nun görevinin sona ermesiyle Türkiye, 13 yıl sonra Şam’da ilk defa 'Büyükelçi' düzeyinde temsil edilecek.

GÖREVE 22 ARALIK'TA BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Atama kararının ardından çok sayıda bakanı ziyaret eden Yılmaz, 26 Kasım’daki Millî Güvenlik Kurulu toplantısına da katılarak şunları söylemişti:

22 Aralık’ta devralacağım Şam Büyükelçiliği nedeniyle son defa MGK’ya katılmış oldum. MGK masasında bulunmak, devletimizin güvenlik bürokrasisinde bulunanlar için devlete hizmette erişilebilecek en zirve noktadır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Hakan Fidan olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.

SDG ÖNCELİKLİ KONU

Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut tabloda en önemli gündem maddelerinden biri, SDG'nin entegrasyonu olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra ülkenin yeniden imarı ve sığınmacıların geri dönüşü gibi konular da iki ülke ilişkilerinde öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

NUH YILMAZ KİMDİR?

51 yaşındaki Nuh Yılmaz, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini, sırasıyla ODTÜ Sosyoloji, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde tamamladı. 2013 yılına kadar 24 TV, ATV, CNN Türk ve Star gazetesinde gazetecilik yaptı.

2013 yılında Millî İstihbarat Teşkilatı'na katılan Yılmaz, 2023'e kadar burada Hakan Fidan ile birlikte görev aldı.

Fidan'ın Haziran 2023'te Dışişleri Bakanı olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na geçen Yılmaz, Bakan Başdanışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mayıs 2024'ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, çalışmalarını ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika başlıkları üzerine sürdürdü.