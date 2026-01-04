14 ilde yasa dışı silah operasyonu: 202 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yasa dışı silah ticaretine geçit verilmiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, son iki haftada 14 ile operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 4 silah imalathanesinin de deşifre edildiğini duyurdu.

"202 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

14 il merkezli "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına" yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca,175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik.



202 şüpheliyi yakaladık. 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik.

OPERASYONUN DÜZENLENDİĞİ İLLER