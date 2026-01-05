İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhalefette yaprak dökümü devam ediyor.

Son istifa Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden...

DEVA'DAN BİR VEKİL DAHA İSTİFA ETTİ

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.

Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı böylelikle 20'ye düşmüş oldu.

AK PARTİ'YE GEÇECEK

Karatutlu'nun çarşamba günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Beklentilere göre Karatutlu'ya rozetini AK Parti grubuna hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

DEVA'DAN İSTİFA EDEN 7. İSİM

Karatutlu, Meclis'e CHP listelerinden giren ve istifa eden 7'inci milletvekili oldu.

Daha önce İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın partiden istifa etmiş ve bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam etmişti.

Yeneroğlu'ndan sonra partiden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar CHP'ye katılmıştı.