14 Mayıs 2023: Türkiye milletvekili seçim sonuçları AK Parti, Meclis dağılımında ilk sırada yer aldı. Anlık verilere göre partilerin sandalye dağılımı belli oldu.

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Oy sayım işlemi tüm hızıyla sürerken, milletvekili genel seçiminde Türkiye haritasında oluşan tablo dikkat çekti.

AK Parti birinci parti

AK Parti, yurdun büyük bir bölümünde birinci parti oldu. Sandıkların yüzde 29'undan fazlası açıldı.

Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55,7 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 30,5 düzeyinde.

Cumhur İttifakı

AK Parti: Yüzde 39,6

Yüzde 39,6 MHP: Yüzde 12,5

Yüzde 12,5 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8

Yüzde 2,8 Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,07

Millet İttifakı

CHP: Yüzde 20,7

Yüzde 20,7 İyi Parti: Yüzde 9,3

Milletvekili dağılımı

AK Parti: 285

285 MHP: 55

55 Yeniden Refah Partisi: 4

4 CHP: 154

154 İyi Parti: 45

45 HDP: 57