14 Mayıs 2023: Türkiye milletvekili seçim sonuçları

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Oy sayım işlemi tüm hızıyla sürerken, milletvekili genel seçiminde Türkiye haritasında oluşan tablo dikkat çekti.
AK Parti birinci parti
AK Parti, yurdun büyük bir bölümünde birinci parti oldu. Sandıkların yüzde 29'undan fazlası açıldı.
Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 55,7 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 30,5 düzeyinde.
Cumhur İttifakı
- AK Parti: Yüzde 39,6
- MHP: Yüzde 12,5
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8
- Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,07
Millet İttifakı
- CHP: Yüzde 20,7
- İyi Parti: Yüzde 9,3
Milletvekili dağılımı
- AK Parti: 285
- MHP: 55
- Yeniden Refah Partisi: 4
- CHP: 154
- İyi Parti: 45
- HDP: 57