2023 Erzincan seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.
Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.
Gümüşhane'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35'te kaldı.
Erzincan milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Süleyman Karaman, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.
CHP'de Mustafa Sarıgül parlamentoya girdi.