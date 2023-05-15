2023 Erzincan seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Gümüşhane'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35'te kaldı.

2023 Erzincan seçim sonuçları

Erzincan milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Erzincan seçim sonuçları

Süleyman Karaman, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

CHP'de Mustafa Sarıgül parlamentoya girdi.

Gözden Kaçmasın Erzincan'dan CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül milletvekili seçildi Haberin Detayları