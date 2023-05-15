2023 Erzincan seçim sonuçları Erzincan'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 59 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Erzincan'dan meclise gidecek 2 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Gümüşhane'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 59 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35'te kaldı. Erzincan milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da AK Parti 1 milletvekili çıkarırken CHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Süleyman Karaman, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. CHP'de Mustafa Sarıgül parlamentoya girdi. Gözden Kaçmasın Erzincan'dan CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül milletvekili seçildi Haberin Detayları